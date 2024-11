★VIDEO★ OLBIA. Con la benedizione da parte vescovo emerito Sebastiano Sanguinetti e una grande festa nel sagrato della basilica di San Simplicio, aperta con “Deus ti salvet Maria” cantata dalla folk singer Maria Giovanna Cherchi, è stata inaugurata ufficialmente la nuova autoemoteca dell’Avis Olbia.

Acquistata grazie a fondi regionali pari a 170mila euro, la nuova autoemoteca consentirà di incrementare la raccolta di sangue. “È una giornata importante per tutta la comunità gallurese – ha dichiarato il presidente di Avis Olbia, Gavino Felice Murrighile -. Siamo arrivati a questo momento con l’impegno di un direttivo che si è speso in tutte le maniere, alzando i toni quando era necessario ma anche incrociando la buona politica. E bisogna essere trancianti quando occorre ma anche riconoscere quando la politica si adopera per finanziare situazioni meritorie”.

Secondo Murrighile da oggi “si avranno più possibilità per incidere positivamente per apportare sangue agli ospedali olbiesi e soprattutto ai talassemici. Tra i prossimi passi dell’Avis Olbia – ha detto – ci sono alcuni progetti che abbiamo presentato all’assessore alla Sanità. Ora attendiamo risposta”.

L’esterno del mezzo, che entrerà in funzione nel giro di un paio di mesi, è stato decorato da dipinti che richiamano la tradizione dell’Isola realizzati dall’artista cagliaritana Mara Damiani. All’interno, una sala per la donazione e un’area per le visite. “L’idea – ha spiegato la pittrice, conosciuta per la sua carriera come colorista digitale in Disney – è nata dal presidente dell’Avis che mi ha coinvolto chiedendomi di realizzare un qualcosa di identitario. Ho pensato poiché l’autoemoteca accoglie persone che donano il sangue per altre persone, e i volontari di Avis si dedicano tutti i giorni agli altri, allora è giusto rappresentare proprio le persone. Le persone per le persone che compiono un gesto d’amore tutti i giorni. Un omaggio anche a coloro che indossano l’abito sardo perché si impegnano per quest’Isola, in Italia e in giro per il mondo per raccontare la nostra identità”.

Dopo il taglio del nastro da parte di Mara Damiani e Maria Giovanna Cherchi, si sono esibiti il coro di Brunella e l’Olbia Folk Ensemble. Presenti all’inaugurazione il direttore sanitario della Asl Gallura Raffaele De Fazio, il direttore del Mater Olbia Hospital Marcello Giannico, il direttore del Centro Trasfusionale della Asl Gallura Marco Cocco, e i due ex direttori della struttura Pino Mulas e Maddalena Lendini, il vice presidente della Regione Giuseppe Meloni, il consigliere regionale del M5S Roberto Li Gioi, l’assessora alle Politiche Sociali del comune di Olbia Simonetta Lai e la consigliera comunale Maria Antonietta Cossu, forze dell’Ordine e rappresentanti di associazioni di volontariato. Di seguito il video ⬇️