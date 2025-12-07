Olbia 7 dicembre 2025 – L’associazione Argonauti spegne le prime 25 candeline e organizza un calendario di eventi che riunisce musica, archeologia, letteratura noir e fotografia.

Il 9 dicembre, alle 18:30, nella sede del Politecnico Argonauti in via Garibaldi 41, la rassegna Musica Musica, note dentro il cinema proporrà un approfondimento sui Pink Floyd attraverso il film Pink Floyd at Pompei, recentemente rimasterizzato e introdotto da Luigi Frassetto e Francesco Roccaforte.

L’11 dicembre, sempre alle 18:30 e nella stessa sede, si terrà un incontro dedicato alle ricerche archeologiche subacquee condotte lungo la costa nord orientale della Sardegna. Interverranno Gabriella Gasperetti della Soprintendenza di Sassari, l’archeologo Rubens D’Oriano ed Egidio Trainito, autore della documentazione fotografica presentata durante il festival Storie di un attimo 2025. Le immagini richiamano il contenuto del testo Un tuffo nella storia, che ripercorre i ritrovamenti compiuti tra il 1990 e il 1999 e quelli rinvenuti durante gli scavi del tunnel sul fronte a mare di Olbia tra il 1999 e il 2001.

Il 12 dicembre, alle 18:30, il Politecnico Argonauti ospiterà Gaetano Savatteri per la rassegna Tinte Fosche. Lo scrittore presenterà Il contastorie di Vigàta. Andrea Camilleri in parole e immagini, dialogando con Rossella Perra, in un appuntamento dedicato al centenario della nascita del padre di Montalbano.

Il 13 dicembre, alle 18:30, si terrà invece nella sala convegni dell’hotel President – e non più nella sede di via Garibaldi 41 – l’incontro Il mondo del silenzio, inserito nel programma del festival della fotografia Storie di un attimo 2025. Roberto Rinaldi, Egidio Trainito e Claudio Palmisano, tre tra i più rappresentativi fotografi subacquei italiani, racconteranno esperienze e progetti maturati in anni di attività internazionale. Rinaldi porterà anche la sua testimonianza di collaborazione con Jacques Cousteau e con la nave oceanografica Calypso.

Il 14 dicembre, dalle 10:00 alle 13:00, alle ex casermette di via Mameli 48, è prevista la quattordicesima mostra mercato di fotocamere vintage e da collezione, con dimostrazioni di sviluppo delle pellicole.