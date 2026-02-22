★VIDEO★ Olbia 22 febbraio 2026 – Oltre 250 oftaliani provenienti da tutta la Sardegna si sono ritrovati a Olbia per l’annuale appuntamento con il Carnevale. L’incontro si è svolto all’hotel Mercure dove il gruppo ha condiviso la cena prima di dare il via a un ballo in maschera che ha animato la sala centrale dell’albergo.

La serata è proseguita tra musica e costumi originali. In pista sono comparsi improbabili animali da cortile, dinosauri, penne carioca, banditi e birrai dell’Oktober Fest. Travestimenti curati e scenografie colorate hanno trasformato l’ambiente in uno spazio di festa collettiva.

L’evento ha richiamato partecipanti da diverse località dell’Isola confermando Olbia come punto di riferimento per l’iniziativa. Il clima è stato allegro e coinvolgente con un’affluenza che ha superato le attese degli organizzatori. Di seguito il video.