OLBIA. Nonostante l’alluvione che ha colpito la loro regione, l’Emilia-Romagna, i “Leoni” di CEA Squadra Corse saranno a Olbia dall’1 al 4 giugno per offrire il loro supporto al Rally Italia Sardegna.

La società si occupa di gestire la sicurezza anticendio nei Gran Premi di Formula 1 e nei più grandi eventi motoristici al mondo. “Essere pronti non è banale – fanno sapere da CEA Squadra Corse -. Significa aver dedicato innumerevoli ore di allenamento presso il campo prove a Savignano sul Rubicone, allo spegnimento del fuoco e al perfezionamento delle migliori tecniche di decarcerazione, che implicano l’uso di attrezzature all’avanguardia per tagliare vetri e carrozzerie al fine di liberare piloti e navigatori in difficoltà nel minor tempo possibile, in caso di emergenza”.

La squadra che arriverà in città sarà composta da 26 “Leoni” e 13 automezzi di decarcerazione, oltre agli immancabili materiali e automezzi a supporto e di scorta.

Presente per il secondo anno la Jeep Wrangler ibrida, completamente equipaggiata per intervenire su vetture elettriche e ibride dotate di batterie agli ioni di litio, che richiedono apposite attrezzature di decarcerazione.

I “Leoni” uniscono tecnologia all’avanguardia alla loro passione per garantire che il Rally Italia Sardegna sia un evento da vivere in totale sicurezza. “Perché solo così – concludono da CEA – un’esperienza può davvero rimanere impressa nella memoria di piloti, team e spettatori, facendo del Rally un momento indimenticabile per tutti”.