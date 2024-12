★VIDEO★ OLBIA. Lo sport come ponte che mette in comunicazione, unisce, favorisce legami, scambi e inclusione sociale. Parte da qui la manifestazione “Sardegna terra mitica e inclusiva” organizzata dall’asd Five Lights, fondata a Porto Cervo, e dal Rotary Club Olbia.

Con Geasar che ha sposato l’evento, condividendone la finalità sociale, l’area check-in dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda ha ospitato associazioni sportive e di volontariato per una giornata all’insegna dell’attività fisica e della musica. Tra gli ospiti, direttamente da Roma è arrivata la band “Ladri di carrozzelle” insieme a uno dei dei suoi fondatori, Paolo Falessi. Di seguito il video ⬇️