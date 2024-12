OLBIA. È in programma domenica 8 dicembre alle 11:00, presso l’aeroporto Olbia Costa Smeralda, una giornata all’insegna di sport, musica e solidarietà organizzata dall’asd Five Lights e il Rotary Club Olbia.

L’evento, realizzato con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, in collaborazione con l’Ente Italiano Sport Inclusivi e il supporto tecnico-organizzativo di Geasar, vedrà al mattino la partecipazione delle associazioni del territorio: Villa Chiara, Sensibilmente, Un incontro una speranza, Gli amici di Nemo, Gli Amici del sorriso, Orchestra spensierata e delle seguenti società sportive: Dinamo Lab, Abilità ASD, La Gaia Scienza, Baskin Mogoro, Bisera, Pallavolo Olbia, Tennis Club Terranova, Pallavolo Hermaea, Circolo Bocciofilo Gallura Olbia, Bruno Selleri Calcio, Virtus Basket Olbia.

Nel pomeriggio la manifestazione proseguirà all’insegna della musica con l’esibizione dei Tenores di Bitti, dei Ladri di Carrozzelle e dei Funky Jazz Orkestra.

“Da sempre attenti al tema dell’inclusione – fanno sapere dal Rotary Club Olbia – non potevamo non credere fortemente in questo progetto in cui lo sport rappresenta uno strumento importante di inclusione e coesione sociale, favorendo relazioni basate sulla collaborazione e il rispetto reciproco”. “Ringraziamo tutte le associazioni sociali e sportive per l’adesione – dicono dalla asd Five Lights -, la Regione Sardegna e la Geasar. Siamo certi sarà una bellissima giornata da trascorrere insieme”.