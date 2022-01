I funzionari dell’Agenzie delle Dogane in servizio presso gli aeroporti di Cagliari-Elmas, Alghero e Olbia, in sinergia la Guardia di Finanza e con il personale della sicurezza aeroportuale, nel corso dell’anno 2021 hanno fermato e sottoposto a controllo numerosi viaggiatori in partenza che hanno nascosto nei bagagli ciottoli, sabbia e conchiglie provenienti dai litorali sardi.

In particolare, a fronte di 22 sequestri eseguiti presso l’aeroporto di Cagliari-Elmas, sono stati rinvenuti 5.341 pezzi tra conchiglie e ciottoli e 31 Kg di sabbia.

Presso gli scali di Alghero e Olbia, invece, sono stati scoperti oltre 100 Kg tra sabbia, ciottoli e conchiglie a fronte di 39 sequestri.

La quasi totalità dei passeggeri ha dichiarato di ignorare la normativa ambientale. Per tali violazioni è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro, oltre al sequestro del materiale illecitamente prelevato.

Con la campagna di comunicazione “Portala nel cuore”, messa in campo da ADM e Regione Sardegna durante la stagione estiva 2021, ampiamente diffusa in porti, stazioni ferroviarie e aeroporti, si è cercato di sensibilizzare i viaggiatori sul tema del rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema marino informando anche sulle pesanti sanzioni previste dal Codice della Navigazione e dalla Legge Regionale 16/2017 per chi asporta dai litorali sabbia, conchiglie e ciottoli.