OLBIA. È in programma sabato 25 marzo l’open day organizzato dalla società ciclistica Terranova rivolto a bambine e bambini delle scuole elementari e medie. L’evento gratuito ha lo scopo di far conoscere l’attività ciclistica ai giovanissimi studenti.

La giornata si svolgerà presso la pista permanente di mtb, in via Nepal 2, in zona industriale, presso la sede sociale della società biancoverde, dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

“I bambini, sotto l’attenta guida dei tecnici federali, avranno modo di avvicinarsi a mondo del ciclismo e provare l’ebbrezza della guida delle loro mtb in un ambiente sano, protetto e stimolante – fanno sapere gli organizzatori -. Sarà, ovviamente, anche l’occasione per conoscere l’attività della lunga storia della società olbiese e i suoi programmi dedicati da sempre all’avviamento allo sport delle due ruote.

Migliaia di giovani olbiesi, infatti, hanno avuto modo di cimentarsi in questo sport affascinante con risultati importanti che hanno dato lustro alla nostra città”.

La Terranova metterà a disposizione i caschi e offrirà ai bambini un gadget e la merenda. “È gradita ma non indispensabile l’adesione telefonando ai numeri 3491548256 e 3485425800 oppure rivolgendosi al negozio Fancello Cicli Sport in via Galvani o tramite mail a scterranova@tiscali.it“.