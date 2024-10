Nei momenti più difficili ci si rende conto di quanto amore viva intorno a noi. Per questo desideriamo ringraziare tutti coloro che con la loro presenza, i messaggi, le carezze e i mille pensieri, hanno addolcito questo doloroso addio.

Vorremmo abbracciare forte Confcommercio e i colleghi del centro storico, il Circolo nautico Olbia, l’Olbia calcio, l’Olbia academy, i ragazzi dell’Olbia Boys, La Nuova Sardegna, Olbianova, Olbia.it, Augusto Ditel, Marella Giovannelli, Gavino Sanna, per i loro ricordi.

Questi ultimi tre anni per nostro padre non sarebbero stati così ricchi di sorrisi se non fosse stato per il meraviglioso supporto di Lorenzo, Valentina, Nicoletta e Giulia, a cui va la nostra gratitudine.

Ecco, papà ci ha insegnato cos’è l’amore, voi ci avete ricordato quanta bellezza c’è in questa lezione.

Ciao papà.