“Una storia di buona politica”. È questo il titolo del video pubblicato su YouTube dal deputato di Forza Italia ed ex presidente della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci, che ripercorre le tappe fondamentali per la realizzazione della strada Sassari-Olbia, definita non solo un’opera infrastrutturale, ma un simbolo di anni di lavoro e dedizione.

Nel video Cappellacci evidenzia i momenti chiave del progetto: “Tra il 2011 e il 2013 – ricorda – abbiamo ottenuto l’intero finanziamento dell’opera, aggiudicato i lotti e avviato i lavori, con un investimento complessivo di un miliardo e 160 milioni di euro”. Un ruolo determinante è stato svolto dal presidente Francesco Cossiga, che, come sottolinea l’ex presidente, si impegnò personalmente per convincere il Governo a stanziare le risorse mancanti.

La strada Sassari-Olbia, secondo il deputato, rappresenta un tributo morale alle troppe vittime degli incidenti sul vecchio tracciato. Un obiettivo raggiunto anche grazie alla determinazione dei comitati e dei sindaci locali che si mobilitarono con forza per chiedere la realizzazione dell’opera. Cappellacci propone inoltre di dedicare la strada a Francesco Cossiga, “per omaggiare il suo amore per la Sardegna e il suo impegno concreto”. “La Sassari-Olbia è molto più di una strada – conclude -. È una storia di coraggio, di impegno e di amore per la nostra terra”. DI SEGUITO IL LINK AL VIDEO