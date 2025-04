★VIDEO★ Olbia al centro della rivoluzione digitale e la Sardegna diventa snodo del sistema sottomarino che collegherà Sicilia, Roma e Liguria con 24 coppie di fibre ottiche. Con la posa del cavo Unitirreno a Pittulongu, l’Isola si inserisce nel cuore della trasformazione digitale europea. Oggi, a Pittulongu, si è svolta la posa dell’infrastruttura sottomarina strategica di Unitirreno, joint venture promossa da Unidata S.p.A. e dal Fondo Infrastrutture per la Crescita ESG (IPC), gestito da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A.

Il collegamento unirà Mazara del Vallo, Olbia, Roma-Fiumicino e Genova, ponendo la città gallurese in una posizione chiave per le telecomunicazioni internazionali. Il progetto segna un passo decisivo per rafforzare la centralità dell’Italia nel Mediterraneo digitale e rappresenta una delle più importanti infrastrutture tecnologiche europee in fase di realizzazione.

Il sistema, primo nel bacino mediterraneo a utilizzare la tecnologia Open Cable con 24 coppie di fibre ottiche, si estenderà per 1.030 chilometri, offrendo prestazioni elevate, sicurezza e affidabilità.

Un’infrastruttura ad alto impatto strategico, pensata per rispondere alla crescente domanda di connettività, attrarre investimenti e stimolare lo sviluppo economico e tecnologico nelle aree coinvolte. Alla cerimonia c’era anche Olbianova: di seguito il servizio