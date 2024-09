SANREMO. Insula porta la Sardegna a Sanremo. La divisione del Cipnes Gallura per il marketing territoriale regionale continua il suo viaggio finalizzato alla promozione dell’Isola e delle sue filiere produttive.

Per la rubrica “I sentieri del turismo enogastronomico”, ogni giorno nell’area Roof e Lounge del Palafiori Casa Sanremo brandizzata Sardegna, Insula ha presentato una selezione di produzioni vitivinicole, beverage e piatti made in Sardinia.

Nelle giornate del Festival, la destinazione Sardegna viene raccontata nella tv di Casa Sanremo, app e portale web attraverso le cinque rubriche tematicoesperienziali del programma Insula Sardinia Quality World: i sentieri del turismo enogastronomico; i sentieri del turismo attivo e sportivo; i sentieri del turismo archeologico; Arte, moda, design e tradizioni popolari; turismo lento e cammini religiosi.

“Con il progetto Insula portiamo la Sardegna nel mondo, e cerchiamo di portare il mondo in Sardegna tutto l’anno – ha dichiarato in un’intervista per tv Casa Sanremo l’assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio Gianni Chessa -. Attualmente l’ottanta per cento del turismo è di tipo balneare e si concentra in quattro mesi con numeri certamente da record.

Ma non ci basta: il mio obiettivo come assessore regionale del Turismo è destagionalizzare l’offerta turistica. Con questa finalità abbiamo messo a punto un nutrito piano eventi regionale pluriennale con tanti appuntamenti sportivi di carattere internazionale. In particolare sono 40 gli eventi sportivi mondiali.

Da questo punto di vista la Sardegna rappresenta una eccellenza in Europa perché propone una ricca offerta di eventi che includono il mare ma vanno oltre il balneare, che portano turisti tutto l’anno e permettono di promuovere le eccellenze della nostra isola nel mondo”.