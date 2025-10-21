Olbia 21 ottobre 2025 – Si è conclusa a Genova la tradizionale “Festa Nazionale del Cuoco”, che quest’anno ha riunito oltre cinquecento professionisti dei fornelli provenienti da tutte le regioni italiane e da numerosi Paesi esteri.

Per quattro giorni la città ligure ha ospitato incontri, dibattiti, show cooking, competizioni e degustazioni che hanno richiamato migliaia di visitatori. Tra i momenti più suggestivi, la sfilata delle “Berrette Bianche” nel centro storico: un lungo corteo di cuochi accompagnato da un pubblico festoso che ha salutato con un applauso la comparsa della bandiera dei quattro mori.

La Sardegna ha partecipato con un apprezzato contributo al “Buffet delle Regioni”, presentando dolci tipici e panadine, oltre al pane carasau proposto in una versione arricchita con ricotta e bottarga, preparata dai Cuochi Galluresi.