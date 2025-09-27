Olbia 27 settembre 2025 -“Stiamo lavorando tutti insieme per raggiungere questo obiettivo: la Regione, il Governo italiano, le università, gli istituti di ricerca e le comunità locali”. Lo ha dichiarato la presidente della Regione, Alessandra Todde, al Med Fest di Olbia, nella giornata dedicata a Scienza e Tecnologia. Con queste parole Todde ha ribadito l’impegno della Sardegna nella candidatura a ospitare l’Einstein Telescope, progetto scientifico internazionale di valore strategico.

Dopo i saluti della ministra dell’Università Anna Maria Bernini, Todde ha sottolineato come la Regione consideri questo percorso una priorità e una sfida condivisa. Uno sforzo collettivo, ha spiegato, che rappresenta non solo una scelta scientifica favorita dalle caratteristiche geologiche uniche del sito di Sos Enattos ma anche una grande opportunità per la comunità scientifica italiana e internazionale.

L’intervento della presidente si è inserito in un contesto che ha visto il coinvolgimento di 24 Paesi del Mediterraneo. Parlando in inglese, Todde ha sottolineato come il mare debba essere concepito come “mare di fraternità” e come rivesta un rilievo centrale nelle sfide globali: clima, sostenibilità, connettività, cooperazione.

Tra le azioni già intraprese dalla Regione, la presidente ha ricordato il finanziamento per la costruzione di un centro di ricerca internazionale nella miniera di Sos Enattos a Lula, l’impegno a destinare risorse specifiche per la costruzione del telescopio e la costituzione di una task force integrata tra Regione, Università, enti locali, sindacati e imprese per definire un programma di sviluppo infrastrutturale.

“La candidatura della Sardegna non è un’operazione simbolica: potrà generare posti di lavoro qualificati, attrarre talenti, rafforzare la comunità scientifica italiana e globale, promuovere innovazione con ricadute industriali e sociali profonde – ha affermato Todde -. Insieme possiamo fare della Sardegna un faro della ricerca nel Mediterraneo, dove la scienza diventa motore di opportunità e crescita diffusa. Che questo Med Fest segni l’avvio concreto di un percorso ambizioso per la nostra Isola e per il Paese”.