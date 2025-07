OLBIA 30 luglio 2025 – La Sardegna sbarca alla Biennale “Agosto in Blu” con una proposta originale: Valentina Baltolu, unica artista dell’isola tra le 120 opere esposte, presenta “Chiaro di Luna” accompagnata da una poesia in lingua sarda di Roberto Mette. Un binomio inedito per la quinta edizione della prestigiosa manifestazione ospitata dalla galleria Art Saloon di Ariccia.

L’opera esposta racconta storie attraverso volti dipinti con colori accesi in contrasto tra loro, tecnica distintiva dell’artista che ha già conquistato le gallerie tra San Teodoro e Olbia. Il percorso artistico di Baltolu vanta partecipazioni di rilievo internazionale: dal premio Michelangelo di Firenze alla Biennale USA Tour che ha portato i suoi dipinti tra Miami, New York, Los Angeles e Washington, fino alla premiazione al Libero Spazio Espositivo Sicilia/Messico.

Ad accompagnare “Chiaro di Luna” è la poesia “Dèbile giaru de luna” firmata da Mette:

“Luna, che un’ispiju possente

dae rajos de su sole leas fua

giaros tuos chin lughe sua

inoghe nde suprint caente(s)

Ite batis, dae logu solarinu?

pro nois àteros, cale istrina?

Cussu lugore daghì intrina(t)

chi trapat su buju purpurinu!

Cando est niedda s’intragna

cussu grogu raju innossente

aberit aidos a sos cristianos

Piciat, pistit in pompa magna

finas débile, non timet niente

nos faghet totus pius umanos“.