Genova 20 settembre 2025 — La Sardegna è stata protagonista al 65° Salone Nautico Internazionale con una conferenza che ha messo al centro il futuro della filiera nautica. La Regione e il Cipnes hanno scelto Genova per ribadire una linea strategica che guarda all’internazionalizzazione del comparto, dopo la presenza al Cannes Yachting Festival e in vista dei prossimi appuntamenti a Düsseldorf e Dubai. L’obiettivo è rafforzare la competitività delle imprese sarde, sostenere la ricerca e aprire nuovi scenari di collaborazione con i mercati esteri.

La conferenza nello stand della Regione e del Cipnes è stata moderata da Angelo Colombo, giornalista e organizzatore della Fiera Nautica di Sardegna. Sono intervenuti l’assessore regionale all’Industria, Emanuele Cani, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, e il rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola.

“La nautica cambia il paradigma industriale della Sardegna” ha dichiarato l’assessore Cani, sottolineando come il settore rappresenti un’occasione per dimostrare che l’isola è in grado di produrre industria di qualità e di livello internazionale. Sulla stessa linea l’intervento del sindaco Nizzi, che ha posto l’accento sulla necessità di fare sistema: “Solo con unità e condivisione possiamo costruire una vera economia nautica”.

“Era paradossale che una regione circondata dal mare non avesse un corso di Ingegneria Navale” così il rettore Mola che ha evidenziato come il percorso formativo sia stato progettato insieme alle imprese, per fornire sia forza lavoro qualificata sia attività di ricerca al servizio del settore. La conferenza si è chiusa con il richiamo alla centralità del legame tra istituzioni, Università e imprese.