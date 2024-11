★VIDEO★ OLBIA. Da anni la Regione Sardegna arriva in ritardo per sopperire alle richieste di salute che in alta stagione decuplicano. In tel senso è alla firma un protocollo di intesa tra ASL e Mater Olbia per la gestione delle emergenze che riguardano le fratture di collo femore ed emorragie cerebrali.

“È un passo molto importante – ha sottolineato Doria – perché la collaborazione si concretizza nell’ingresso del Mater a pieno titolo nel trattamento di quelle urgenze. Per gli utenti si tratta di un grande vantaggio perché nei casi specifici, anziché essere trasportati in elisoccorso a Sassari o Cagliari, saranno trattati senza stress da viaggio nella stessa città di Olbia”.

Per fare il punto della situazione abbiamo intervistato l’assessore regionale Carlo Doria che, tra i problemi da risolvere, ha ammesso la disparità di trattamento tra medici in relazione a un compenso di euro 23,50 l’ora destinato alle guardie turistiche. A questo proposito Doria ha destinato al servizio due milioni di euro che dovrebbero scongiurare un netto rifiuto alla copertura dei presidi come è avvenuto negli scorsi anni. Di seguito l’intervista▼