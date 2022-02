“Apprendiamo – attraverso un comunicato stampa datato 23 febbraio 2022 – che la Regione Sardegna, nella persona del suo Presidente, starebbe valutando la possibilità di creare un vettore aereo regionale. La notizia ci riempie di gioia e quasi ci fa dimenticare per qualche istante che noi, ex dipendenti Air Italy, siamo stati tutti e 1322 (di cui 611 sardi) licenziati lo scorso 2 gennaio”.

E’ quando si legge in una nota inviata dai sindacati AP, Cobas e USB. “Svanito l’effetto dello scoop (un po’ come la schiuma sulla gassosa) la mente ci riporta al ruolo che la Regione Sardegna – prescindendo dal colore politico della Giunta – ha storicamente rivestito nei confronti del Trasporto Aereo e, segnatamente, rispetto alla presenza di un’azienda storica basata a Olbia dal lontano 1963 nonché – nel recente passato – sulla vertenza che ha interessato Meridiana/Air Italy giunta al fatale epilogo dopo il calvario della liquidazione.

Non dimentichiamo certamente i meriti dell’impegno profusi dall’Assessora al Lavoro Zedda, sempre presente e attiva durante le interlocuzioni coi Ministeri competenti, e di Aspal per quanto concerne le politiche attive ed il mantenimento delle certificazioni/ licenze, a tutt’oggi l’unico aiuto concreto ai cittadini sardi.

Rimarchiamo tuttavia la totale assenza dell’Assessore ai Trasporti Todde, figura eterea che a Olbia non abbiamo mai visto (se non in occasione dell’attracco in porto della nave ONG Alan Kurdi – settembre 2020 – e nell’ultima campagna elettorale) così come non siamo riusciti a vederlo durante i numerosi viaggi a Cagliari. Le certificazioni Air Italy erano in vendita a pochi spiccioli, così come diversi compendi aziendali; abbiamo provato a dirlo a gran voce ai Capigruppo eppure il risultato è stato il silenzio. Silenzio rotto ieri l’altro, proprio dal Presidente: “Occorrono scelte coraggiose, e questo è il ruolo della politica, ma anche ponderate e valutate in tutti gli aspetti…”

Ebbene, il tempo di ponderare la necessità che la Sardegna si doti di un sistema autonomo di trasporti è passato da un pezzo, così come è chiaro che il coraggio delle scelte è stato lenito dall’inazione, che ha portato a far operare i voli di Continuità Territoriale ad una low cost straniera.

Tuttavia abbiamo una buona notizia per il Presidente e per la Giunta: stiamo costituendo una società di consulenza partecipata dagli ex dipendenti, visto che noi di trasporto aereo ce ne intendiamo per davvero. Siamo sicuri che i 300.000 € ipotizzati per uno studio di settore (che abbiamo già prodotto) una volta erogati a noi, potranno essere un primo tangibile segnale di interesse della Regione nei confronti della materia Trasporti e Lavoro. Dopo tutto lo slogan era “prima i sardi” no?”.