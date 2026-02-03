Arzachena 3 febbraio 2026 – Arzachena intitola la piazzetta di Porto Cervo al principe Karim Aga Khan IV. La giunta comunale ha deliberato l’intitolazione di uno dei luoghi simbolo di Porto Cervo al Principe fondatore della Costa Smeralda, a un anno dalla sua scomparsa.

Il nostro giornale qualche giorno fa aveva affrontato l’argomento, domandandosi come mai Arzachena e Porto Cervo non avessero ancora attuato alcuna forma di celebrazione e omaggio di Karim Aga Khan, al di là del ricordo istituzionale in consiglio comunale.

La decisione della giunta del Comune smeraldino lega in maniera indissolubile e continuativa la piazzetta del borgo turistico a un imprenditore illuminato che contribuì a scrivere la storia della Sardegna del XX secolo e si impose anche anche promotore dell’inclusione e del dialogo fra culture.

“Arzachena è il comune della Costa Smeralda, un comune che con la sua amministrazione e la sua gente vuole commemorare il principe Karim, cittadino onorario di questo paese, un uomo che ha guardato al nostro territorio con amore e lungimiranza nei suoi progetti imprenditoriali – dichiara il sindaco Roberto Ragnedda -. Capì che la bellezza del patrimonio naturalistico, la cultura locale e l’unicità del paesaggio sarebbero diventati la basi fondanti per costruire il suo sogno, ma anche per creare un nuovo sogno per gli stessi arzachenesi e i sardi, tracciando un modello di sviluppo basato sul rispetto dell’ambiente e dell’identità locale che oggi tutto il mondo ci invidia”.

Il documento ufficiale approvato dalla giunta comunale ricorda le numerose iniziative per lo sviluppo della Sardegna portate avanti dal principe: dalla creazione del Consorzio Costa Smeralda alla costruzione del villaggio di Porto Cervo, dall’istituzione dello Yacht Club Costa Smeralda alla fondazione della compagnia aerea Alisarda.

Le procedure di intitolazione della piazzetta sono ancora in corso. Al termine dell’iter amministrativo il comune di Arzachena organizzerà una cerimonia commemorativa.