Golfo Aranci 16 agosto 2025 – Per la prima volta da quando esiste l’Autorità portuale della Sardegna, la nave da crociera Nautica ha fatto scalo a Golfo Aranci, segnando un passaggio importante per la coesistenza tra navi di linea e unità crocieristiche nello stesso porto.

Piccola e raffinata, la Nautica rappresenta un concetto di viaggio esclusivo. Lunga 181 metri e larga 25, può accogliere fino a 684 passeggeri seguiti da circa 400 membri dell’equipaggio. Le sue dimensioni ridotte, rispetto ai grandi giganti del mare, permettono di garantire un’atmosfera intima e sofisticata.

Entrata in servizio nel 1998 e rinnovata nel 2018, la nave di Oceania Cruises offre interni curati nei dettagli, comfort e itinerari originali pensati per chi cerca esperienze lontane dai circuiti di massa. Lo scalo inaugurale a Golfo Aranci conferma la strategia di apertura del porto a un turismo crocieristico di qualità.