Il sindaco di Tempio Pausania Gianni Addis ha espresso parole di cordoglio nei confronti della famiglia di Franco Fresi: “La sua scomparsa – ha commentato il sindaco – è una grande perdita per la nostra comunità.

Fresi è stato un uomo di cultura ma anche un insegnante prezioso che ha formato diverse generazioni di studenti. È stato un uomo che si è speso per la Sardegna e per la lingua, autore di tante opere di pregio, per noi è stato un punto di riferimento importante. Franco è stato sempre disponibile e non ha fatto mai mancare il suo supporto quando c’era bisogno di un suo parere o della sua presenza”.

Addis ha ricordato la sua figura anche nei rapporti con i tanti amici: “Tra gli innumerevoli pregi, oltre alla sua cultura e intelligenza, vorrei sottolineare la sua grande affabilità grazie a un’empatia e simpatia uniche che gli permettevano di avere sempre una battuta brillante per ogni occasione. Ci ha lasciato un amico di Tempio, figlio delle nostra Gallura”.

Il sindaco ha concluso con “un pensiero di vicinanza alla moglie Barbarina che ha condiviso con lui non solo la vita familiare ma che è sempre stata al suo fianco in ogni occasione in cui presenziava pubblicamente e ai suoi figli che lo adoravano”.