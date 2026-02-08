La Maddalena 6 febbraio 2026 – Il comandante della Legione Carabinieri Sardegna, il generale di brigata Francesco Rizzo, ha effettuato una visita istituzionale nell’Arcipelago. La giornata ha previsto tappe alle Stazioni dei Carabinieri di La Maddalena e Palau, l’incontro con l’equipaggio della motovedetta d’altura dell’Arma “Monteleone” e il personale dei Carabinieri Forestali di Caprera. All’incontro ha preso parte anche il comandante dei Carabinieri di Olbia, Nicola Pilia.

Nel corso delle visite il comandante Rizzo ha incontrato i militari impegnati in un contesto operativo caratterizzato da specifiche esigenze di tutela della sicurezza, dell’ambiente e della legalità. L’iniziativa ha consentito un confronto diretto con il personale e ha valorizzato il ruolo dei presìdi territoriali e navali dell’Arma nel garantire una presenza costante al servizio delle comunità e del patrimonio naturale dell’arcipelago.

Durante la giornata è stato evidenziato il lavoro svolto quotidianamente dai reparti, sottolineando l’importanza della professionalità e del senso del dovere nell’assicurare legalità e sicurezza anche nei contesti più complessi e periferici.