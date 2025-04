LA MADDALENA. È stato rafforzato il servizio di Ambulatorio Straordinario di Comunità Territoriali (Ascot) dedicato ai residenti dell’isola privi del Medico di Medicina Generale. La Asl Gallura ha disposto l’incremento del numero dei professionisti in servizio, che passano da due a tre: si tratta dei medici in pensione Carlo Randaccio, Fausto Scotto e Paolo Angius, tutti con una lunga esperienza professionale sul territorio maddalenino.

“Ringrazio i medici in pensione che hanno accolto il nostro appello e stanno mettendo a disposizione la loro professionalità a favore della comunità maddalenina, compreso il dottor Michele Demontis che ha coperto il servizio per diversi mesi. Sono tutti medici che hanno lavorato per anni sull’isola parco – dichiara il direttore generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro – e che conoscono bene le esigenze di salute della popolazione.

Su questo fronte la nostra Azienda sta mettendo in campo e rafforzando l’unico strumento che ha a disposizione. Sappiamo bene che si tratta di una soluzione tampone, nella speranza che ci siano presto delle risposte ai bandi pubblicati, da noi richiesti ad Ares Sardegna, per l’assunzione di sette medici di Medicina Generale. Ma al momento è un supporto importante per tanti cittadini sprovvisti di assistenza primaria. Inoltre, abbiamo potenziato il Pronto Soccorso con i cosiddetti medici a gettone per supportare il servizio sui codici minori per i pazienti che prima venivano trattati dai MMG”.

L’Ascot è attivo dal lunedì al venerdì nella Casa di Comunità in località Padule. Le visite sono effettuate solo previa prenotazione, da effettuarsi telefonicamente al numero 0789 791296 tra le 8:00 e le 9:00 oppure tra le 12:00 e le 14:00. È necessario fornire al medico la documentazione clinica relativa a patologie che richiedono trattamenti specifici. Non verranno visitati pazienti senza prenotazione.

Gli utenti già in possesso di appuntamenti fissati per maggio, o che non sono riusciti a prenotarne uno, sono invitati a ricontattare il numero indicato per anticipare la data della visita.