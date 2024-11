LA MADALLENA. “Circa 1600 assistiti risultano essere privi di copertura e considerato il bene primario di assicurare, come previsto dall’art. 32 della Costituzione Italiana, l’assistenza sanitaria ai cittadini, nelle more dell’Accordo Integrativo Regionale (AIR) di cui all’ACN della medicina convenzionata si dispone la proroga del massimale a 1800 assistiti per i medici di medicina generale”.

È quanto dichiara il direttore generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro, che ha firmato la proroga dei massimali per l’assistenza primaria. I pazienti di La Maddalena potranno continuare a rivolgersi al proprio medico di famiglia, senza presentare una nuova istanza all’ufficio scelta e revoca.

“La proroga – fanno sapere dalla Asl – intercorre da ieri, lunedì 24 aprile, fino all’assegnazione di un incarico per un ulteriore medico di medicina generale, che potrà assorbire gli assistiti rimasti senza copertura, o comunque fino all’approvazione del nuovo AIR della Regione Sardegna”.