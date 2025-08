OLBIA 2 agosto 2025 – Proseguono le attività della Guardia Costiera di Olbia nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025”, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole sulle spiagge libere. Nell’ultima attività è stato sgomberato un tratto di arenile di circa 1000 metri quadri dalla spiaggia Salina Bamba, in comune di San Teodoro, da attrezzature balneari lasciate in maniera arbitraria.

Ombrelloni, sedie e sdraio erano stati sistemati da alcuni bagnanti nelle ore notturne per riservare il posto per il giorno successivo, impedendo così un accesso equo al litorale. La Capitaneria di porto di Olbia ricorda che si tratta di una pratica illecita, in violazione dell’ordinanza balneare della Regione Sardegna e dell’ordinanza di sicurezza balneare locale.

L’attività proseguirà con controlli sistematici lungo tutto il litorale di competenza. La Guardia Costiera invita i cittadini a segnalare comportamenti simili e a collaborare per favorire una corretta fruizione degli spazi comuni.