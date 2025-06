PORTO ROTONDO. Da giugno a ottobre Porto Rotondo si prepara a vivere una lunga stagione di eventi con “Porto Rotondo Life 2025”, il calendario che porterà nel borgo musica, cinema, sport e intrattenimento. Il programma è curato dal Consorzio di Porto Rotondo, con la direzione artistica di Francesco Roccaforte, in collaborazione con lo Yacht Club Porto Rotondo, che compie i suoi primi quarant’anni, il Centro Commerciale Naturale, l’Associazione Giovani Porto Rotondo e il patrocinio del comune di Olbia.

Gli appuntamenti si snoderanno principalmente tra i luoghi simbolo di Porto Rotondo: il Teatro Mario Ceroli, piazza San Marco e piazza Casbah. Tra i grandi nomi c’è Vincenzo Schettini, il professore diventato fenomeno sui social, che il 17 luglio porterà in scena al Teatro Ceroli lo spettacolo “La fisica che ci piace”, un mix di divulgazione e intrattenimento.

“Abbiamo messo a punto un calendario che unisce cultura, spettacolo, sport e tradizione, in un anno speciale per noi – ha dichiarato Fabrizio Ferrero De Falco, presidente dello Yacht Club Porto Rotondo, durante la presentazione dell’evento alla stampa –. La vela e il mare sono una scuola di vita. Il nostro impegno è rivolto soprattutto ai giovani, all’inclusione e alla sostenibilità”.

Il 31 luglio Porto Rotondo renderà omaggio a Pino Daniele con il concerto tributo “Blues for Pino”, nel decennale della sua scomparsa. Il 1° agosto, l’appuntamento più atteso: la PFM sarà protagonista di un live che ripercorrerà i suoi grandi successi e quelli del celebre tour con Fabrizio De André.

Ad aprire la stagione, il 22 giugno, la proiezione in anteprima del film “Emilio Lussu, il processo” di Gianluca Medas, in collaborazione con il Festival del Cinema di Tavolara. La rassegna “Porto Rotondo al Cinema” proseguirà fino al 27 agosto, con circa dieci proiezioni, molte in prima visione.

Il 18 luglio toccherà ad Antonella Ruggiero, in concerto in piazza San Marco, mentre il 25 luglio sarà la volta di Raul Cremona, con uno spettacolo tra comicità, magia e teatro. Per le famiglie sono previsti tre appuntamenti con “Happy Children”: il 23 giugno, il 21 luglio e il 17 agosto, a pochi passi dalla spiaggia delle tartarughe, con gonfiabili, truccabimbi e animazione per i più piccoli.

Spazio anche alla vela. Dal 2 al 4 luglio si svolgerà il XXV Jubile Trophée Bailli de Suffren, con arrivo da Saint-Tropez, mentre dal 24 al 27 settembre il borgo ospiterà gli RS21 World Championship 2025, evento internazionale che porterà nella località gallurese i migliori velisti del circuito.

“Porto Rotondo non ha nulla da invidiare ad altre località – ha affermato Sergio Deiana, presidente dell’Associazione Giovani Porto Rotondo –. Piazza Casbah sarà valorizzata con una rassegna enogastronomica che mette al centro le nostre eccellenze”.

Ogni mercoledì, da giugno a settembre, tornerà “PortoRotondo in Fiera”, il mercato promosso dal Centro Commerciale Naturale, presieduto da Luca Bonifaci. “Il nostro mercato è il più apprezzato della costa – ha dichiarato Bonifaci -. Abbiamo in programma anche degustazioni di vini sardi”.

Tra gli obiettivi principali del Consorzio Porto Rotondo, come ha spiegato Matteo Molinas, quello di coinvolgere sempre più giovani nelle attività legate alla vela, favorendo la partecipazione attraverso corsi dedicati e iniziative formative. Alla presentazione, ospitata nello Yacht Club Porto Rotondo, erano presenti anche Andrea Nocella, consigliere del Consorzio e membro del direttivo dello Yacht Club, e il comandante della Guardia costiera di Porto Rotondo, Antonello Anselli.

“Quando abbiamo immaginato questo luogo, pensammo a una polis greca, con una piazza, una chiesa e un teatro – ha raccontato il conte Luigi Donà dalle Rose, fondatore di Porto Rotondo, che si è detto commosso nel ricordare lo spirito originario del borgo -. Luoghi dove la comunità potesse vivere e riconoscersi. Ora lo Yacht Club fa vivere e conoscere questo posto, Olbia e la Sardegna”.

L’intera sezione musicale, insieme all’appuntamento con Schettini, sarà curata dalla Mota di Andrea Pica. A eccezione del concerto della PFM, tutti gli spettacoli saranno gratuiti. La stagione si concluderà a fine ottobre con la tradizionale festa del calamaro che suggellerà un’estate di cultura e grande spettacolo.