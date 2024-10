★VIDEO★ OLBIA. La prima giornata olbiese del Moby Fastasy, il più grande traghetto di linea del mondo (3.750 metri di carico) si conclusa con la festa dei fuochi d’artificio che hanno illuminato il porto di Olbia seppur con due ore di ritardo rispetto all’ordinanza della Direzione Marittima.

Nel corso della conferenza stampa a bordo, l’AD del gruppo Achille Onorato, ha parlato dei record della nave passeggeri e merci costruita in Cina e non nel gioiello italiano di Fincantieri, considerato il più importante cantiere industriale nautico d’Europa. Onorato ha spiegato la scelta dovuta alla velocità operativa cinese anche dal punto di vista delle autorizzazioni.

Per il resto, il Fantasy, dall’arrivo in porto avvenuto introno alle 10:00, è stato festeggiato in serata con una cena servita per oltre 600 persone con posto al tavolo assegnato. Presente, in una delle sue rarissime apparizioni in città, il presidente della Regione Sardegna, Cristian Solinas che, nel corso del suo intervento ai microfoni, ha parlato di sostenibilità evitando l’argomento caro biglietti e continuità territoriale marittima di cui non si parla mai.

Persino sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha pungolato su argomenti territoriali sia il governatore che il presidenti dell’Autorità Portuale, il cagliaritano Massimo Deiana sugli evidenti ritardi nei lavori di adeguamento del porto Isola Bianca ma anche sul problema atavico mai risolto dai governi italiani che costringe un sardo a pagare prezzi folli per spostarsi rispetto a quando paga il resto del popolo italiano che non subisce la penalizzazione dell’insularità.

Neanche Achille Onorato ha dato riposte tranquillizzanti in argomento di costi al pubblico. Anzi, sia in conferenza stampa che ai nostri mocrofoni, l’amministratore delegato ha detto che i prezzi dei traghetti per il trasporto marittimo sono i più bassi d’Europa. Peccato, un’occasione persa per dare una svolta al trend di aumenti senza fine che costringe, soprattutto i turisti italiani, a scegliere mete esotiche per le vacanze che risultano ben più convenienti perfino rispetto ai collegamenti di linea.

Però, ieri, doveva essere festa, e festa è stata. Malgrado la presenza in porto di una delegazione delle 140 vittime dell’incidente del Moby Prince avvenuto nel 1991. La lunga giornata del Moby Fantasy a Olbia si è conclusa con la musica del gruppo rom francese dei Gypsy King. Da oggi, la nave comincerà la spola giornaliera tra Sardegna e Toscana in attesa del gemello, Moby Legacy, che solcherà la rotta Olbia-Livorno dal prossimo settembre. Di seguito il video ▼