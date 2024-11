LOIRI PORTO SAN PAOLO. Oltre 18mila posti barca e 12mila imprese dell’economia del mare, la nautica in Sardegna continua a imporsi a livello nazionale come uno dei comparti trainanti per il turismo. La Gallura e il nord est dell’Isola sono le due aree in testa per quanto riguarda il charter nautico. Domina la Marina di Portisco con il 32% di incidenza sul fatturato regionale, guadagnando di diritto il primo posto come base charter italiana.

I dati dei due studi su nautica e charter nautico condotti tra 2023 e 2024 da Eurispes sono incoraggianti. Messi a punto da un team di esperti che ha avuto il compito di riordinare e uniformare i numeri della Sardegna a quelli del resto d’Italia, sono stati presentati nella Casa delle farfalle di Porto San Paolo.

Secondo il direttore Eurispes Sardegna, Gerolamo Balata, lo studio si è reso necessario “per rilevare dei dati che potessero indicare, soprattutto al decisore politico, la strada da seguire nel prossimo futuro”.

“Ci permette di fare qualche riflessione in più sull’opportunità della distribuzione e creazione di nuovi posti barca a livello nazionale – così Carlo Marcetti, coordinatore scientifico Eurispes Sardegna – e su nuove portualità turistiche. Si pongono anche problemi soprattutto sulla costa occidentale, che ne è priva, per affrontare scenari di contenimento legati ad altri aspetti di carattere meteomarino e poi di integrazione di quelle portualità che nascerebbero in contesti isolati rispetto ai collegamenti interni”.

“La recente nascita del corso di laurea in ingegneria navale nella città di Olbia, che parte dall’Università di Cagliari – ha detto il vice presidente Regione Sardegna Giuseppe Meloni – e che abbiamo accompagnato anche in termini di risorse e nell’ultima variazione di bilancio in consiglio regionale, evidenzia che la Sardegna cresce insieme, non c’è più concorrenza fra le varie zone ma si ragiona come unico territorio. Un grandissimo segnale positivo che accompagna questa crescita del settore”. Alla presentazione dei due studi erano presenti anche Francesco Lai, sindaco di Loiri Porto San Paolo, Antonio Barabino, co-fondatore della Crusing Charter, e Vasco De Cet, Marina manager.