★VIDEO★ Olbia 15 gennaio 2026 – La giornata storica di Olbia si è aperta con un gesto carico di significato istituzionale e simbolico. Da oggi l’aeroporto civile della città è intitolato a Karim Aga Khan IV, principe ismaelita e fondatore della Costa Smeralda, scomparso a Lisbona il 4 febbraio 2025 all’età di 88 anni.

La presenza della figlia Zahra Aga Khan, accompagnata dall’amico di famiglia Francesco Cossu, direttore dell’Aviazione Generale, ha dato alla cerimonia un tono misurato e composto. La principessa si è presentata nello scalo costruito dal padre con una giacca verde sopra una camicia con volant sotto una lunga sciarpa dai colori tenui. Un’immagine coerente con uno stile personale mai esibito, nemmeno in un’occasione pubblica di forte valore simbolico come quella di oggi.

All’ingresso dell’aeroporto sono state svelate le lettere con la nuova denominazione ufficiale “S.A. Principe Karim Aga Khan IV”. Un momento seguito da un breve percorso all’interno dell’area sterile dello scalo, dove la principessa, ai nostri microfoni, ha detto: “Sono molto emozionata” e poi “Non farmi piangere”, ancora emozionata per il toccante momento in cui la presenza del padre si è materializzata nell’insegna a futura memoria.

A seguire Zahra ha incontrato la stampa secondo modalità definite dal Comune, senza domande ma con dichiarazioni legate alle emozioni della giornata e al rapporto del padre con la Sardegna, la culla della Costa Smeralda.

L’intitolazione rappresenta un riconoscimento a una figura che ha segnato in modo profondo il destino di Olbia e della Gallura. Karim Aga Khan non fu soltanto l’artefice di un progetto turistico internazionale ma un visionario capace di immaginare infrastrutture come l’aeroporto di Olbia come strumenti di sviluppo e apertura. La sua eredità è legata a una visione ecumenica e inclusiva, che nel tempo si è tradotta anche nella costruzione di luoghi di culto di confessioni diverse dalla sua. Il principe non ha voluto una moschea in terra sarda ma una piccola e meravigliosa chiesa che domina Porto Cervo: la Stella Maris.

La cerimonia di svelamento si è svolta sul piazzale d’ingresso dello scalo alla presenza del vice ministro dei Trasporti Edoardo Rixi, di Pierluigi Di Palma, presidente del C.I.S.A., Comitato Interministeriale per la Sicurezza Aeroportuale, della presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, e di numerose autorità civili e militari.

Un tributo sobrio e istituzionale che lega in modo definitivo il nome del principe Aga Khan all’aeroporto di Olbia, infrastruttura chiave per il Nord Sardegna e simbolo di una visione che ha lasciato un’impronta duratura sul territorio. Di seguito della cerimonia di svelamento in aeroporto: