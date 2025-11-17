Olbia 17 novembre 2025 – La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 farà il suo ingresso in Sardegna dal porto di Olbia il 13 dicembre 2025, aprendo una due giorni che attraverserà l’isola da nord a sud. Il passaggio rappresenta una tappa centrale del viaggio nazionale presentato dalla Fondazione Milano Cortina 2026.

Dopo l’arrivo a Olbia, il percorso proseguirà verso Sassari, Porto Torres e Stintino, per raggiungere Alghero e poi Nuoro, con arrivo in Piazza Vittorio Emanuele. Il giorno successivo la Fiamma ripartirà da Nuoro con direzione Oristano, toccherà Sanluri e attraverserà il sito UNESCO del Nuraghe di Barumini, per poi raggiungere Iglesias e Quartu Sant’Elena. La tappa sarda si chiuderà a Cagliari, dove si svolgerà la city celebration in via Roma.

Durante le due giornate sarà presente Maria Paolucci, guida turistica e divulgatrice sarda, che racconterà il viaggio sull’isola e parteciperà all’evento conclusivo nel capoluogo.

Il tragitto nazionale della Fiamma prevede 63 giorni di viaggio, 60 tappe e 12mila chilometri, con l’obiettivo di valorizzare territori e comunità lungo un percorso che rende omaggio anche ai siti UNESCO italiani. L’accensione del sacro fuoco avverrà il 26 novembre a Olimpia prima dell’arrivo a Roma, da cui partirà la staffetta. Il percorso terminerà il 6 febbraio 2026 a Milano, con l’ingresso allo Stadio di San Siro.