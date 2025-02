Una manifestazione pacifica che ha richiamato a Cagliari circa 200 persone ucraine residenti in Sardegna. Tra loro un gruppo è arrivato anche da Olbia, unito nel messaggio di solidarietà: “Volevamo dare il nostro sostegno all’Ucraina in un momento così difficile. Non dimentichiamo la nostra terra e i nostri soldati prigionieri in Russia. Continuiamo a lottare per la libertà”.

Durante l’incontro, al quale ha partecipato anche il presidente dell’associazione OCI (Organizzazione Cittadini Immigrati) Volodymur Stepaniyk, è stato rivolto un ringraziamento all’Italia per il supporto ricevuto: “Per noi è fondamentale non sentirci soli. Il popolo italiano ci sta dando un grande aiuto e gliene siamo grati”.