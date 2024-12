OLBIA. Fabrizio De André e “La buona novella” rivivono grazie a un grande concerto dell’Ensemble Laborintus di Sassari, che segna l’inizio del “Sound, Stone & Soul Festival” in programma a San Pantaleo da giugno e settembre.

Il primo grande appuntamento, omaggio al cantautore genovese e sardo d’adozione, si terrà domenica 2 giugno alle 22:00, in pizzale via Molise. Sul palco ci saranno i musicisti del Circolo musicale Laborintus e il gruppo vocale Joyful Soul Odv Sassari diretto dal maestro Daniele Manca.

Una serata imperdibile, con ingresso libero e gratuito, che porta nel borgo di Olbia la magia dell’inconfondibile musica di De André con gli arrangiamenti del maestro, nonché direttore artistico del Festival, Gabriele Verdinelli, e la voce solista e la chitarra di Carlo Doneddu. Si esibiranno anche: Alessio Ferreri (tastiere), Andrea Lubino (batteria e percussioni), Antonio Pitzoi (chitarre), Lorenzo Sabattini (basso), Graziano Solinas (fisarmonica), Angelo Vargiu (clarinetto). A rendere ancora più coinvolgente il concerto il contributo di Maria Antonietta Azzu, scelta come voce narrante.

“La buona novella, tipico concept album che De André non eseguì mai dal vivo integralmente, pone non a caso varie problematiche che comportano scelte esecutive e di allestimento decisive – dichiara Verdinelli che introdurrà la serata -. La versione dell’Ensemble Laborintus, una delle pochissime autorizzate e patrocinate dalla Fondazione De André, ha i suoi punti di forza nell’elaborata parte corale, nella freschezza della parte strumentale e nel contrappunto tra la voce solista di Carlo Doneddu e quella recitante di Maria Antonietta Azzu. Il concerto è un pezzo controverso della temperie del ’68 – prosegue il maestro – che allora piacque poco alla Chiesa ma anche alla sinistra e che ora, pur avendo perso un po’ della sua carica eversiva, ha mantenuto intatto, e ancora più evidente, l’aspetto poetico e umano legato alla figura terrena di Maria, alla sua vicenda e all’ineguagliabile rapporto tra madre e figlio”.

Prima del concerto, alle 19:30 sono previsti “assaggi di vino” offerti dalla Tenuta Muscazega di Luras. Un’occasione per scoprire la cantina e i suoi prodotti di qualità.

Il prossimo appuntamento con il Festival, “Ester Formosa e Elva Lutza”, è in calendario mercoledì 26 giugno. Oltre alla cantante e attrice Ester Formosa, si esibiranno Nico Casu (tromba e voce), Gianluca Dessì (chitarre) e Bruno Piccinnu (percussioni mediterranee).

Il “Sound, Stone & Soul Festival” è organizzato dal Circolo musicale Laborintus di Sassari, da quarant’anni impegnato nel promuovere eventi originali e di rilievo tra cultura e musica in tutta l’Isola, insieme al Consorzio Turistico di San Pantaleo. Il Festival è finanziato anche dalla Fondazione di Sardegna, dalla Regione Sardegna e gode del patrocinio del comune di Olbia e della Confcommercio nord Sardegna. Rientra inoltre nella rete degli eventi promossi e finanziati dal progetto “Salude & Trigu” della Camera di Commercio di Sassari. Collabora alla manifestazione anche la società Alberea che, impegnata da anni per arginare l’emergenza climatica, in occasione della manifestazione garantisce la piantumazione di venti alberi del “bosco Laborintus” nel comune di Olbia. Si consiglia di parcheggiare l’auto all’ingresso del borgo.