Porto Cervo. L’attesa per l’ottava edizione del Rally Internazionale Storico Costa Smeralda si intensifica. La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Sassari, prenderà il via dal 10 al 12 aprile, ma sarà anticipata da una conferenza stampa venerdì 4 aprile nella rinomata cornice dell’Hotel Cervo.

La conferenza, fissata per le ore 11, vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali e del mondo automobilistico. Il Presidente di ACI Sassari Giulio Pes di San Vittorio illustrerà i dettagli di una manifestazione che vanta tre titolazioni tricolori: Rally Auto Storiche, Rally Auto Classiche e Rally di Regolarità a Media. Quest’ultimo, in particolare, inaugurerà il Campionato 2025 lungo le spettacolari prove speciali del Costa Smeralda.

Tra gli ospiti, il Vice Governatore della Sardegna Giuseppe Meloni, Stefano Pianu dell’Assessorato al Turismo, Franco Carraro, Presidente del Consorzio Costa Smeralda, e il due volte campione del mondo rally Miki Biasion, testimonial d’eccezione. Saranno presenti inoltre rappresentanti di aziende partner come Sparco e Pirelli, oltre agli assessori sportivi di Olbia e Arzachena, rispettivamente Marco Balata e Nicoletta Orecchioni.

L’evento è reso possibile grazie al sostegno della Regione Sardegna, dei comuni interessati e di prestigiosi partner tra cui Martini, Sparco, Cantine Surrau, Testoni Bunker Point e Sardares. Un’occasione per sottolineare l’importanza del rally non solo come competizione sportiva, ma anche come celebrazione del patrimonio motoristico e paesaggistico della Sardegna.