Tre giovani atleti olbiesi, un’unica squadra, tre podi conquistati sul tatami nazionale. Il DM Team di Olbia torna da Roma con due medaglie d’oro e una di bronzo, conquistate ai Campionati italiani assoluti e al Trofeo Italia di K1, Low Kick e Full Contact, disputati al Palatorrino sotto l’egida della Federkombat.

In gara Diego Zanda (67 kg, K1), Nicolò Altana (57 kg, Low Kick) e Alessandro Dachena (63 kg, Low Kick), unici rappresentanti olbiesi alla competizione nazionale. Prestazione eccezionale per Zanda, appena sedicenne, che ha conquistato il titolo italiano nel K1, superando tre incontri consecutivi in una batteria da sei atleti. “Diego ha dimostrato maturità, forza e una tenacia fuori dal comune – dichiara il maestro Gabriele Manunta -. Il suo percorso è stato straordinario”.

Altana ha centrato il titolo italiano nel Low Kick, imponendosi con decisione in due match molto combattuti. “Ha saputo affrontare la pressione con lucidità e tecnica – afferma il coach olbiese -. Ha meritato il gradino più alto del podio”.

Dachena, alla sua prima esperienza nel contatto pieno, ha ottenuto il bronzo in una categoria con otto partecipanti. Dopo due vittorie, si è fermato in semifinale contro l’atleta poi laureatosi campione italiano. “Ga mostrato grande carattere e coraggio. Tornare a casa con un bronzo all’esordio è un traguardo importante. Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Hanno dato tutto, onorando la maglia e rappresentando Olbia con disciplina e determinazione”.

Alla manifestazione hanno partecipato 80 società sportive da tutta Italia per un totale di 370 atleti. La Sardegna si è distinta come terza regione per numero di iscritti, dietro solo a Lombardia e Lazio.

Il DM Team, guidato dai maestri Gabriele Manunta e Stefano Serra, ringrazia “il presidente regionale Massimo Casula, i team sardi presenti a Roma e gli sponsor SKG Arena Padel di Gianni Demuro, Shardana Beach Liscia Ruja e Simone Deiana del Devil Kiss, sempre vicini alla nostra squadra. Un ringraziamento particolare va al mental coach Giampaolo Vinciguerra, figura fondamentale nella preparazione e nel supporto dei nostri atleti”.