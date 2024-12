OLBIA. Grandi soddisfazioni per il Dm team di Gabriele Manunta ai campionati italiani di kickboxing targati Federkombat. Unica società olbiese a partecipare, con otto atleti in gara, porta a casa due medaglie d’oro e una d’argento. Gabriele Guddelmoni (categoria 55 kg) e Alessandro Dachena (60 kg) hanno conquistato il titolo di campioni italiani mentre Gabriele Vargiu è vice campione per la categoria 80 kg.

Prima di Guddelmoni e Dachena l’ultimo olbiese ad aver vinto i campionati italiani di Federkmobat era stato proprio il loro maestro, Gabriele Manuenta. Nessun altro atleta era riuscito a raggiungere questo importante risultato.

Alle gare, con oltre duemila atleti arrivati a Jesolo da tutta Italia, del Dm Team hanno partecipato anche: Nicolò Altana (55 kg), Lorenzo Radu (60 kg), Emanuele Spano (65 kg), Alessandro Fresi (75 kg) e Samuele Cabras (75 kg).

“Sono davvero orgoglioso dei miei otto ragazzi – dichiara Manunta -. Tutti hanno dato il massimo. Sono estremamente emozionato perché siamo riusciti a riportare il titolo di campione italiano a Olbia, un orgoglio immenso per la nostra società. Un ringraziamento speciale per il supporto va al presidente di Federkombat Sardegna Massimo Casula e a Chicco Spano del Team Spano – aggiunge -. Grazie anche ai nostri sponsor, sempre presenti: Simone del Devil Kiss, Gianni Demuro di SKG Padel e Dario di Shardana Beach Liscia Ruja. Con questi grandiosi risultati concludiamo la stagione agonistica nel migliore dei modi. Da domani riprenderemo ad allenarci per i prossimi obiettivi”.