OLBIA. Grandi performance del DM Team al campionato sardo di kickboxing. Oltre 250 atleti da tutta la Sardegna si sono sfidati sul ring a Maracalagonis ma a brillare è stato il Dm Team del maestro Gabriele Manunta, unica società olbiese affiliata Federkombat, che ha fatto incetta di medaglie tornando a casa con 3 ori, 6 argenti e 3 bronzi.

A conquistare il gradino più alto del podio sono stati Nicolò Altana, che ha dominato la categoria 55 kg, Diego Zanda, vincitore nei 69 kg, e Gabriele Meloni, che si è imposto nei 65 kg con un’ottima prestazione. Grandi prove anche per Riccardo Nurzia, Mirco Sanna, Gianluca Cano, Antonio Derosas, Alberto Troiani e Alessandro Dachena che si sono fermati a un passo dall’oro, conquistando la medaglia d’argento nelle rispettive categorie. Non meno importanti i bronzi portati a casa da Matteo Derosas, Denis Clipici e Mattias Serra.

“Sono orgoglioso dei miei ragazzi – dichiara Manunta -. Si erano preparati con grande dedizione e hanno raccolto i frutti del loro impegno. Un ringraziamento speciale va al presidente di Federkombat Massimo Casula e a Giovanni Palmieri per l’ottima organizzazione dell’evento”.

Ma la stagione è ancora lunga e le competizioni non si fermano qui: “Ai ragazzi ho fatto i complimenti ma ho anche detto di restare concentrati perché siamo nel cuore della stagione. Adesso ci prepariamo per il Gala di K1 ad Uta, in programma il prossimo 29 marzo. Ringrazio gli sponsor che sostengono con entusiasmo il Dm team: Simone Deiana di Devil Kiss, Gianni Demuro di SKG Padel Arena e Dario di Shardana Beach Liscia Ruja, fondamentali per permettere ai nostri atleti di proseguire il loro percorso di crescita”.