Ottimi risultati per la Sei Shin Kai Karaté-Do Arzachena al I Memorial Antonello Sanna di Thiesi. La manifestazione di Karate organizzata dalla Fikta ha richiamato oltre duecento atleti da tutta la Sardegna.

Del team arzachenese, guidato dagli istruttori Santino Dettori (cintura nera 4 dan) e Alessandro Giagheddu (cintura nera 3 dan) e formato da giovani sportivi tra i 5 e gli 11 anni, Cosmin Placinta e Nicolò Sanna hanno conquistato due primi posti cintura gialla, specialità Kata.

Ester Pinna, Silvia Filigheddu e Francesco Fanari hanno ottenuto rispettivamente primo, secondo e terzo posto cintura bianca, specialità Kata. Quarto posto cintura bianca per Mattia Giagheddu e Matteo Orecchioni, e quinto per Aurora Vargiu, Valentino Placinta e Lorenzo Cara. Ada Pinna è arrivata sesta.

“Siamo molto soddisfatti per l’impegno e la passione che i nostri giovanissimi atleti mettono in quello che fanno – dicono i maestri Dettori e Giagheddu -. Per questo gli auguriamo uno splendido futuro da karateka”.