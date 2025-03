Karasardegna, marchio di Cortesa, società del gruppo Geasar, ha ricevuto il “Premio speciale per l’innovazione nella promozione dei prodotti tipici regionali” durante il Galà degli Italy Food Awards a Villa Renoir (Legnano).

Il riconoscimento è stato consegnato per il lavoro svolto nei punti vendita fisici e online e per l’innovativo sistema di totem interattivi, attivi negli aeroporti di Olbia e Alghero, che consentono l’acquisto e la spedizione dei prodotti sardi. A ritirare il premio sono stati Pancrazio Atzena, responsabile dei punti vendita fisici Karasardegna, e Andrea Sini, responsabile eCommerce Karasardegna.com.

“Abbiamo premiato Karasardegna per la capacità di innovare nella distribuzione e promozione delle eccellenze regionali” ha dichiarato Donato Ala Giordano, presidente degli Italy Food Awards che celebrano l’eccellenza agroalimentare italiana coinvolgendo 500 aziende.

“Un altro importante traguardo per Cortesa, vincitrice anche delle edizioni regionali del Sardinia Food Awards nel 2022, 2023 e 2024, e degli Italy Food Awards nel 2023 e 2024 – così Lucio Murru, amministratore delegato di Cortesa -. Questo riconoscimento premia il lavoro di un team affiatato e coeso che, attraverso le porte di accesso privilegiate del nord Sardegna, lavora per far conoscere le migliori selezioni dei prodotti tipici della Sardegna nel mondo”. Il marchio è attivo dal 2006 con un eCommerce che offre oltre 2.500 prodotti di 400 aziende sarde e con cinque punti vendita negli aeroporti del nord Sardegna.