OLBIA. Aprirà a Olbia venerdì 11 aprile alle 9:30 il nuovo punto vendita JYSK, catena danese di articoli per la casa e il giardino. Lo store, realizzato lungo la strada per la Costa Smeralda dove in passato era stato allestito l’hub vaccinale, sarà accessibile al pubblico con orario continuato fino alle 19:30.

Considerata la risposta danese all’Ikea, si tratta del quinto negozio aperto in Sardegna, dopo quelli già attivi a Sassari, Sestu, Oristano e Carbonia. Nel nuovo punto vendita di Olbia sono aperte posizioni per sales assistant e referente logistico.

Durante la cerimonia dell’11 aprile saranno presenti Jan Bøgh, Rami Jensen, Mikael Nielsen e Cesare Bailo, figure apicali del gruppo JYSK e del Lars Larsen Group. Nella stessa data sono previste ulteriori inaugurazioni a L’Aquila e Nocera Superiore.