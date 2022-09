OLBIA. Si svolgerà il 24 e il 25 settembre presso il Geopalace del Geovillage di Olbia il Trofeo Italia

Sardinia Trophy 2022 di Judo riservato agli esordienti.

La manifestazione, la terza del circuito Trofeo Italia, è organizzata dall’A.S.D. Centro Sportivo Olbia Judo con il patrocinio della Regione Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, e del Comune di Olbia.

A livello nazionale il Trofeo Italia, che si svolge sotto l’egida della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) è molto importante per i giovani atleti poiché determina il ranking nazionale dei migliori esordienti d’Italia ed è valido anche per l’accesso ai Campionati nazionali.

Massiccio come non mai il numero degli iscritti: al Geovillage, infatti, saranno circa 250 gli atleti che si contenderanno i titoli nelle varie categorie. Altro elemento di rilievo è dato dal fatto che a Olbia saranno rappresentate tutte le regioni del nostro Paese.

“Sono particolarmente felice di questa massiccia partecipazione – dichiara Efisio Mele, 5° Dan, maestro del Centro Sportivo Olbia -. Si tratta di un record assoluto per la nostra terra soprattutto in considerazione del momento storico che stiamo vivendo, visto che durante la pandemia il numero degli atleti in Italia si è praticamente dimezzato”.

Hanno assicurato la loro presenza alla manifestazione alcuni consiglieri federali, il presidente della commissione nazionale organizzazione gare e il presidente della commissione nazionale ufficiali gara. Non è escluso che al Trofeo Italia Sardinia Trophy 2022 di Judo possa far visita, in maniera informale, il n° 1 dell’International Judo Federation, Marius Vizer.