★VIDEO★ OLBIA. Oltre 300 studenti hanno partecipato a Olbia al Job Skills Sardegna, evento dedicato all’orientamento professionale e alla formazione. L’iniziativa che si è tenuti nei locali dell’UniOlbia ha posto l’accento sulle competenze e sulle opportunità di crescita in settori chiave per l’economia dell’isola, con un focus su intelligenza artificiale, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.

Durante l’incontro, organizzato dall’ITS di Olbia, sono stati presentati i cinque Istituti Tecnici Superiori (ITS) della Sardegna, percorsi formativi specializzati in ambiti strategici come turismo, agroalimentare e trasporti. L’obiettivo è fornire ai giovani una preparazione concreta per affrontare le sfide del mercato del lavoro, valorizzando al contempo il potenziale della Sardegna nei settori emergenti. I corsi sono progettati in collaborazione con aziende e istituzioni per garantire una formazione altamente qualificata e favorire l’occupazione dei giovani.

L’evento ha evidenziato anche la necessità di ampliare l’orientamento professionale, coinvolgendo non solo gli studenti delle scuole superiori ma anche quelli delle primarie e secondarie inferiori. L’intento è sensibilizzare i ragazzi sin da giovanissimi sulle opportunità di carriera, aiutandoli a sviluppare consapevolezza e interesse verso percorsi formativi innovativi. L’iniziativa conferma l’importanza di investire sulle competenze e sul talento delle nuove generazioni, elementi chiave per il futuro economico e occupazionale dell’isola. C’eravamo anche noi. Di seguito il video: