OLBIA.Venerdì 7 febbraio 2025, presso l’Uni Olbia in via Porto Romano 8, a partire dalle ore 10:00, si terrà la seconda tappa di Job Skill di Its Sardegna, un evento dedicato alle nuove competenze digitali e al legame tra istruzione e imprese. Si tratta di un’occasione importante per fare il punto sul ruolo degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) della Sardegna nel panorama dell’innovazione tecnologica e della formazione specializzata. L’iniziativa, promossa dall’ITS TAC Sardegna all’interno del progetto Sistema Orientamento Sardegna (SOS ITS), ha l’obiettivo di evidenziare la stretta connessione tra formazione e mondo del lavoro, creando opportunità concrete per i giovani e rispondendo alle esigenze delle imprese

L’ITS Academy Turismo Sardegna è un polo di alta formazione nato nel 2020 con sede a Olbia, specializzato in percorsi post-diploma nel settore turistico e culturale. L’obiettivo è fornire agli studenti una preparazione avanzata, combinando teoria e pratica per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro.

I corsi biennali, della durata compresa tra 1800 e 2000 ore, rilasciano un diploma di Tecnico Superiore di V° livello EQF, riconosciuto a livello nazionale ed europeo. Un elemento distintivo dell’offerta formativa è l’integrazione con il mondo produttivo: tra il 35% e il 45% del monte ore è dedicato a tirocini, stage e apprendistato duale, svolti in aziende specializzate.

Un ponte tra istruzione e occupazione

La riforma della legge 8 agosto 2024, n.121, ha rafforzato il ruolo degli ITS Academy, prevedendo percorsi integrati che partono dal liceo o dall’istituto tecnico per poi proseguire con due anni di specializzazione. Questa struttura consente agli studenti di acquisire competenze specifiche e subito spendibili nel mercato del lavoro.

Grazie a un network di partner pubblici e privati, l’ITS Academy collabora con istituti scolastici, università, enti di formazione e aziende leader nel settore. Tra i partner figurano l’Università di Sassari, diversi comuni della Sardegna tra cui Olbia, Arzachena, Golfo Aranci, Berchidda e Calangianus, oltre a realtà imprenditoriali come Delphina Hotels & Resorts, Cantine Surrau, Mercure Olbia e Openjobmetis.

L’offerta formativa

L’ITS Academy offre corsi mirati alla gestione e all’innovazione nel comparto turistico e culturale. Tra i percorsi attivi:

• Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive (sedi: Carbonia, Arzachena, Oristano, Cagliari)

• Tecnico Superiore per la gestione del cantiere di restauro architettonico 4.0 (Selargius)

• Tecnico Superiore progettista di percorsi enogastronomici (Olbia)

• Tecnico Superiore per la progettazione e l’accoglienza nel turismo nautico e albergo nautico diffuso (Olbia)

• Tecnico Superiore per la comunicazione e marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali (Centro Nord Sardegna)

• Tecnico Superiore Food & Beverage Manager (sede da definire)

• Tecnico Superiore Event Manager (sede da definire)

L’innovazione e l’adattamento ai cambiamenti del settore sono al centro del modello ITS Academy. L’evoluzione del turismo 4.0, la digitalizzazione dei servizi e la valorizzazione del patrimonio culturale sono tematiche affrontate nei vari corsi, con un focus sulle competenze richieste dalle aziende.

Un futuro professionale garantito

Gli studenti che completano il percorso ITS Academy hanno elevate opportunità di occupazione, grazie al forte legame con il mercato del lavoro. La qualità della formazione e l’esperienza diretta sul campo permettono di acquisire competenze immediatamente applicabili, garantendo un tasso di inserimento lavorativo tra i più alti del settore.

L’ITS Academy Turismo Sardegna rappresenta quindi un’opportunità concreta per i giovani che vogliono costruire una carriera solida e qualificata nel settore turistico e culturale, contribuendo allo sviluppo del territorio e delle sue eccellenze.

Contatti

ITS Academy Turismo Sardegna – Sede di Olbia

📍 Indirizzo: Via Cavour, 8 – 07026 Olbia (SS)

📞 Telefono: +39 388 73 95 203

📧 Email: segreteria@itstacsardegna.it

🌐 Sito web: www.itstacsardegna.it