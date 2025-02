OLBIA. Trecento velisti provenienti da tutta Italia, tra i 14 e i 30 anni, si sfideranno il prossimo fine settimana nelle acque comprese tra Punta Saline e Capo Ceraso per l’Italia Cup 2025. Un grande evento, in programma dal 13 al 16 febbraio, targato Yacht Club Olbia e organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Vela.

Attorno alla manifestazione, che si inserisce nel circuito nazionale ILCA, gravitano circa 600 persone, compresi allenatori e familiari degli atleti. Sono coinvolti circa 60 circoli italiani. “C’è un importante lavoro di squadra – ha dichiarato Marco Barabino, presidente dello Yacht Club Olbia, durante la presentazione della regata all’Hotel President –. L’attività del club viene portata avanti da persone che non fanno questo mestiere e, nonostante gli impegni, tutti stanno contribuendo alla riuscita dell’Italia Cup”.

Presente anche Corrado Fara, presidente della Federazione Italiana Vela per la Sardegna, che ha sottolineato come Olbia sia “una città aperta e bellissima, in grado di ospitare regate importanti con percorsi brevi, tra i 400 e i 600 metri, che si svolgono a eliminazione diretta”. Tra gli obiettivi futuri della Federazione, anche il coinvolgimento della città gallurese in attività paralimpiche.

A rappresentare Olbia in gara ci saranno otto atleti, tra cui Enrico Tanferna, 20 anni, originario di Sassari, giovane promessa della vela. Un anno fa vinse il campionato europeo ILCA 7 Under 21 a Maiorca, in Spagna, e ora sogna di partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. “L’Italia Cup rappresenta una bella opportunità – ha detto Tanferna durante la conferenza –. Sarà un banco di prova per capire se gli allenamenti di questi mesi hanno dato i loro frutti”.

Per l’assessora allo Sport del comune di Olbia, Elena Casu, “l’evento è motivo di orgoglio per Olbia. Un passo avanti per consolidare la città come sede di grandi eventi sportivi”.