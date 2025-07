PORTO CERVO 21 luglio 2025 – Irene Grandi calcherà per la prima volta il palco della celebre località gallurese con il suo “Fiera di Me Summer Tour”, un evento che segna l’inizio della stagione concertistica organizzata dal Consorzio Costa Smeralda.

L’appuntamento è fissato per lunedì 21 luglio alle 22:00 in piazzetta Porto Cervo, in una cornice che da sempre ospita i grandi nomi della musica italiana e internazionale. La cantante toscana porterà sul palco i brani più amati del suo repertorio, accompagnata dalla sua band composta da Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria, Marco Galeone alle tastiere e Titta Nesti come corista e polistrumentista. La direzione musicale è affidata a Marco Sabiu.

Il concerto, reso possibile grazie al Bflat di Marco Tullio Coco che ha collaborato con il Consorzio Costa Smeralda per la realizzazione dell’evento, rappresenta un momento speciale nella carriera dell’artista che sta celebrando i trent’anni di attività musicale. Dal debutto a Sanremo 1994 con “Fuori” nella categoria Nuove Proposte, Irene Grandi ha costruito un percorso artistico ricco di sperimentazioni e collaborazioni prestigiose.

La scaletta promette di attraversare l’intera discografia dell’artista, dai primi successi come “T.V.B.” firmata da Jovanotti e Telonio, fino ai brani più recenti come “Fiera di me”, “Universo” – nato dalla rinnovata collaborazione con Francesco Bianconi dei Baustelle – e “Favole”, pubblicato nella primavera 2025.

Non mancheranno i grandi classici che hanno segnato la sua carriera: “La tua ragazza sempre” scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, “Bruci la città” e “La cometa di Halley”, entrambi firmati da Bianconi, “Lasciala andare” e molti altri brani che hanno conquistato il pubblico italiano.

La carriera di Irene Grandi vanta collaborazioni con artisti del calibro di Pino Daniele, Youssou N’Dour, Patti Smith e Stefano Bollani. Nel 2019 ha festeggiato i venticinque anni di carriera con l’album “Grandissimo”, che includeva duetti con Carmen Consoli, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè e Levante.