GOLFO ARANCI. Saranno 35 le gare che sabato 19 e domenica 20, ore 10:00, vedranno confrontarsi all’Ippopark Palahorse giovanissimi cavalieri e amazzoni nella prima tappa della Coppia Italia Club riservata ai pony club. Nelle stesse giornate si terranno le competizioni organizzate insieme alla FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) riservate ai disabili.

Queste ultime prevedono alcuni test preparatori di invito al dressage da eseguire al passo e al trotto, insieme alle prove della gimkana di grado 1, 2 e 3 e di salto ostacoli.

La Coppa Italia Club per pony è un circuito multidisciplinare ideato dalla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) per avvicinare i più piccoli al mondo dei pony ed è propedeutico per approcciarsi alle discipline praticate all’interno della Federazione.

Il circolo ippico Ippopark Palahorse di Piera Monti si avvarrà di Paola Zoccheddu come direttore di campo.

Le prove si divideranno in: