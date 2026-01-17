Olbia 17 gennaio 2026 – Un cantiere edilizio in riva al mare a Porto Taverna finisce al centro di un’interrogazione consiliare indirizzata al sindaco del comune di Loiri Porto San Paolo Francesco Lai. Il documento, protocollato il 14 gennaio, solleva interrogativi sulla regolarità degli interventi di demolizione e ricostruzione in un’area classificata come zona “B2.64”, ricadente nel foglio 238, mappali 1115, 1116, 1117, 1398, 1228 e 334.

I firmatari richiamano la determinazione regionale del 25 novembre 2021 con cui l’Assessorato all’Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna ha attestato la coerenza del Piano Urbanistico Comunale di Loiri Porto San Paolo con il quadro normativo e pianificatorio sovraordinato. In quel contesto, la zona di Porto Taverna risultava configurata come area “B2.64” non contigua e non compresa nel perimetro urbano.

L’attenzione sull’intervento edilizio si è riaccesa dopo una segnalazione del GRIG, Gruppo di Intervento Giuridico, che ha denunciato la presenza di un cantiere in corso lungo la costa, chiedendo verifiche sulla legittimità dei lavori e sulla demolizione di strutture preesistenti con successiva nuova edificazione.

Nell’interrogazione viene ricordato che l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico e rientra nella fascia costiera di massima tutela disciplinata dal Piano Paesaggistico Regionale. Viene inoltre ribadito che le zone urbanistiche classificate “B” devono essere obbligatoriamente comprese nel perimetro urbano, condizione che, secondo i consiglieri, non ricorrerebbe nel caso specifico.

I consiglieri evidenziano anche che la difformità legata alla classificazione urbanistica dell’area era già emersa ed era stata oggetto di rilievi durante la discussione del PUC.

Con l’interrogazione, Maurizio Zirottu, Elio Decandia, Francesco Carbone e Massimiliano Murrighili chiedono di conoscere quali iniziative o attività siano state intraprese dal Comune a seguito della segnalazione del GRIG e di alcuni cittadini per accertare la regolarità dell’opera in corso.