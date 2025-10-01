La Radiologia dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania è stata dotata di un mammografo ad alta definizione, al servizio delle attività ospedaliere e dello screening in Alta Gallura. L’apparecchio, fornito da Ares Sardegna in sostituzione di un macchinario obsoleto, è stato installato e collaudato nei giorni scorsi. Contestualmente si è conclusa la formazione del personale sanitario.

La S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie di Ares Sardegna e l’Area Tecnica della Asl Gallura hanno collaborato per l’adeguamento degli spazi e per garantire le condizioni operative necessarie. Il nuovo strumento digitale è dotato di modulo per la tomosintesi, consolle dedicata per acquisizione e refertazione, e consente di individuare lesioni molto piccole con un’unica esposizione, riducendo al minimo la dose e i rischi per le pazienti.

“La popolazione di Tempio Pausania deve poter contare su apparecchiature innovative per migliorare la qualità delle attività di assistenza, compreso lo screening. L’installazione del nuovo mammografo è il primo traguardo raggiunto, e il nostro impegno sarà costante per dotare l’ospedale Paolo Dettori di strumenti moderni a beneficio di tutta l’Alta Gallura”, afferma la Direzione Aziendale della Asl Gallura.