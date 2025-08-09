Olbia 9 agosto 2025 – Breve incontro questa mattina nella sede della Provincia di via Nanni, dove la presidente della Regione Alessandra Todde ha ricevuto Sheikh Faisal Bin Saoud Al Thani, direttore operativo della Qatar Investment Authority e Mohammed Saif Al Sowaidi, amministratore delegato della stessa società.

“È stato un incontro con degli investitori importanti – ha dichiarato la Todde al termine – un incontro istituzionale di conoscenza e abbiamo ovviamente parlato degli investimenti che loro hanno in Sardegna, sperando che questi crescano e producano ulteriore valore per la Sardegna”.

Alla riunione non erano presenti rappresentanti politici locali: assenti il sindaco di Olbia Settimo Nizzi e l’amministratore della Provincia Rino Piccinnu. Una scelta che conferma come i dignitari del Qatar siano concentrati sull’appuntamento previsto con il sindaco Roberto Ragnedda. Dopo l’incontro istituzionale a Olbia, infatti, la delegazione araba ha lasciato la città per dirigersi verso Arzachena.