Sono stati consegnati stamattina, martedì 25 febbraio, presso l’ex sala consiliare di Poltu Quadu, gli attestati di partecipazione ai corsi PON di innesto e potatura, sartoria per operatore socio sanitario, attivati dal comune di Olbia, capofila del progetto.

“Ringraziamo l’ente di formazione IAL Sardegna che, in qualità di ente di formazione accreditato con il PLUS di Olbia, ha realizzato il corso – ha dichiarato Simonetta Lai, assessora ai Servizi Sociali del Comune, che ha consegnato gli attestati -. In particolare il dott. Antonio Demontis (direttore Generale IAL Sardegna), il dottor Massimiliano Cossu (direttore sede formativa Olbia), il dottor Andrea Pandolfi (coordinatore sede formativa Olbia), la dott.ssa Michela Fois (tutor) e la dott.ssa laria Mandara (tutor)”.

Il finanziamento PON e PON PAIS ammonta a 1.509.033 euro per i progetti d’inclusione sociale rivolti alle persone a basso reddito. Oltre ai corsi di formazione, sono state diverse le attività finalizzate alla crescita sociale ed economica delle famiglie: tirocini di inclusione sociale, servizio educativo territoriale rivolto ai minori, inserimenti dei minori in centri diurni, attività ludico ricreative –sportive, supporto psicologico.

“Ringraziamo inoltre – ha concluso l’assessora Lai – i docenti e l’azienda ospitante laboratoriale: Antonio Turis (corso Innesto e potatura), Renato Padre (corso Innesto e potatura e Sartoria), Giovanna Carboni (corso Sartoria), Antonia Putzolu (corso Sartoria), Luca Fadda (azienda ospitante laboratoriale), Lucia Manca (rappresentante del corpo docente corso OSS)”.