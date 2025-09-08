Olbia 8 settembre 2025 – Incidente stradale nella serata di domenica sulla strada provinciale all’altezza di Portisco, in direzione Olbia.

Una turista ventenne, neopatentata, alla guida di una Nissan ha perso il controllo del veicolo ed è finita nella corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva un autocarro Iveco con due persone a bordo, residenti in Sardegna. L’impatto, semi-frontale, non ha lasciato possibilità di manovra al conducente del mezzo pesante, un uomo di 57 anni.

Ad avere la peggio è stata la passeggera del furgone, rimasta ferita e trasportata in ambulanza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. I veicoli coinvolti hanno riportato gravi danni. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale di Olbia.